Kein Personal: Kindergarten in Morzg steht vor der Schließung

Der Kindergarten in Morzg war ein großartiger Arbeitsplatz für Ricarda Rigl. Trotzdem hat sich die Pädagogin dazu entschlossen, nach ihrer einmonatigen Probezeit nicht mehr länger in dem Pfarrkindergarten tätig zu sein. "Ich kann hier pädagogisch nicht so arbeiten, wie ich mir das vorstelle."

Während ihrer gesamten Probezeit war Ricarda Rigl die einzige Pädagogin in dem eingruppigen Kindergarten. "Man hat mir immer gesagt, es wird noch wer kommen. Aber es kam niemand." Die Räumlichkeiten in Morzg seien sehr schön. ...