Kein Personal: Stadt Salzburg legt Kindergarten Griesgasse still

Der Mangel an Fachpersonal zwingt die Stadt Salzburg, insgesamt drei Gruppen in zwei Kindergärten ruhend zu stellen.

Die Nachricht traf die Eltern aus heiterem Himmel: Nach den Sommerferien schließt die Stadt den Kindergarten in der Griesgasse in der Salzburger Altstadt. Die Einrichtung mit zwei Gruppen werde nicht auf Dauer zugesperrt, sie werde vorübergehend stillgelegt, betont die zuständige Amtsleiterin Jutta Kodat. "Diese Maßnahme ist eine Konsequenz des allgemeinen Personalmangels." Es sei derzeit nicht möglich, alle Gruppen in den städtischen Betreuungseinrichtungen mit Fachpersonal zu besetzen. "Rund 15 Dienstposten sind unbesetzt, uns fehlen derzeit allein neun gruppenführende Pädagoginnen." Es sei ...