"Kein Schuldeingeständnis": Landesrat Hans Mayr tritt zurück

Mit 30. Jänner tritt Mayr von seinem Amt zurück. Seine Partei bleibt weiterhin bestehen. Mayr könnte bei der Wahl am 22. April wieder antreten.

Um 16.07 Uhr war es so weit. Landesrat Hans Mayr kam in Begleitung von Parteimitgliedern, seinem Büroteam und seiner Tochter Stefanie in den Chiemseehof und verkündete seinen Rücktritt per 30. Jänner. Er habe heute am Vormittag den Landeshauptmann darüber informiert. "Mit ganz großer Begeisterung bin ich Politiker. Ich habe wichtige Weichenstellungen vorgenommen", sagte Mayr und nannte etwa die Wohnbauförderungen oder neue Jahrestickets im Verkehr. Allerdings seien die Angriffe und Anschuldigungen gegen ihn betreffend der Wahlkampffinanzierung zu massiv geworden, sage Mayr. "Die nunmehrigen Anschuldigungen, Diffamierungen und Unterstellungen haben ein Ausmaß erreicht, das es mir nicht mehr möglich macht, mich um die Amtsgeschäfte zu kümmern, wie ich den Maßstab für ein Mitglied der Landesregierung setze." Er werde daher sein Amt geordnet am 30. Jänner übergeben. Eine Chronologie der Ereignisse lesen Sie hier.





Ohne weitere Worte verließ er den Chiemseehof

Alle Belege, die gesamte Gebarung seiner Partei "Salzburger Bürgergemeinschaft (SBG)" seien lückenlos vorhanden. "Der Rücktritt ist kein Schuldeingeständnis. Es ist vielmehr der Versuch, wieder für das Land Arbeiten geschehen zu lassen und damit der unerträgliche Druck auf meine Familie und Mitarbeiter wieder nachlässt." Seine zwölfjährige Tochter habe ihn angerufen und ihn gefragt, warum sie im Radio höre, dass sich die Staatsanwaltschaft am eigenen Vater interessiert. "Dann werden Sie verstehen, was ich meine." Über den Umgang mit ihm in den vergangenen Wochen sei er tief betroffen. "Was tatsächlich passiert ist, waren Fehler in der Kommunikation. Dazu stehe ich." Für Baufirmen habe es nie eine Gegenleistung gegeben. Eine kleine Partei wie die SBG sei nun einmal auf Spenden angewiesen, betonte Mayr. "Hier aber werden Spenden kriminalisiert."

Mayr verließ ohne weitere Fragen zu beantworten den Chiemseehof. Die Neos zeigten sich vom Rücktritt erfreut, die FPÖ spricht von einem "seltsamen Timing". SPÖ-Chef Walter Steidl sagt, es sei der einzig mögliche Ausweg gewesen. Die Salzburger Bürgergemeinschaft will trotzdem am 22. April bei der Landtagswahl antreten. "Das ist fix", sagt sein Stellvertreter Erwin Seeauer. Kommende Woche werde eine Landesleitungssitzung der SBG einberufen. Dann werde über die Zukunft entschieden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die SBG mit Spitzenkandidat Hans Mayr antreten werde, sagt Seeauer.

Mayrs Posten als Landesrat soll die Landtagspräsidentin persönlich, Brigitta Pallauf, übernehmen. An ihre Stelle als neuer Landtagspräsident tritt wohl ein geübter Abgeordneter, nämlich der ÖVP-Verkehrssprecher Josef Schöchl.



SN/apa Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP) soll Mayr als Landesrätin für Wohnbau und Verkehr beerben.

Der siebte Regierungssitz steht nach dem völligen Ausscheiden des ehemaligen Team Stronach (Mayr trat 2015 aus dem Team Stronach aus) nun der ÖVP zu. Pallauf wird vorerst nur kurz Landesrätin sein. Am 22. April wird in Salzburg ein neuer Landtag gewählt.

SN/christian sprenger Landesveterinärdirektor Josef Schöchl

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler (Grüne) teilten in ihrer Stellungnahme mit: "Vor seiner heutigen Entscheidung haben wir Respekt, sie ist ein Zeichen politischen Anstandes." Haslauer und Rössler bedankten sich für die gute Regierungszusammenarbeit mit Hans Mayr, die leider durch die Vorkommnisse rund um die Gründung der neuen Partei von Hans Mayr ein vorzeitiges Ende finde.

In den Landtag für die Salzburger Volkspartei nachrücken wird nach Information von Parteichef Haslauer mit der ehemaligen Abgeordneten Walli Ablinger-Ebner "ebenfalls ein politischer Profi mit langjähriger Erfahrung im Landesparlament".

Markus Steiner, Abgeordneter der Freien Partei Salzburg kommentierte den Rücktritt Mayrs nach der Pressekonferenz so: "Der Rücktritt von Landesrat Mayr war bereits seit geraumer Zeit überfällig. Er hat mit seinem Verhalten der gesamten Politik geschadet". Diese Intransparenz der Parteienfinanzierung der Liste Hans Mayr schade dem Ansehen der gesamten Politik - einerseits Aufträge im Wohnbau und im Straßenbau zu vergeben, andererseits Spendengelder von Wirtschaftsunternehmen zu lukrieren sei mehr als eine schiefe Optik. "Ich fordere aus diesem Grund eine lückenlose Aufklärung bezüglich der Vorwürfe rund um Hans Mayr und seine Partei", so Steiner.