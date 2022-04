Keine Bürgerbefragung in Flachau: Von 278 Unterschriften waren nur 41 gültig

Verein will Zusammenlegung von Schulen und Kindergärten verhindern. Prüfung von Unterschriften förderte viele Formalfehler zutage. Bürgermeister hofft auf ein Ende der Diskussionen.

Der Verein "Wir in Flachau" hatte Ende März einen Antrag für ein Bürgerbegehren bei der Gemeinde eingebracht. Die Forderung, die beiden bestehenden Schul- und Kindergartenstandorte in den Ortsteilen Flachau und Reitdorf zu erhalten und nicht wie geplant zusammenzulegen, hatten 278 Personen unterschrieben. An sich eine ausreichend hohe Zahl, um eine Bürgerbefragung nötig zu machen. Nach Prüfung durch die Gemeindewahlbehörde blieben jedoch lediglich 41 gültige Stimmen übrig.

Die formalen Kriterien seien in der Gemeindeordnung festgehalten, sagt Bgm. Thomas Oberreiter ...