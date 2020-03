Keine Delogierungen während der Coronakrise

Gemeinnützige Bauträger haben Unterstützung zugesagt − Die Wohnbauförderung wird abgewickelt.

Das Coronavirus und seine wirtschaftlichen Auswirkungen stürzen auch in Salzburg viele Menschen in eine finanzielle Notlage. Wohnbaulandesrätin Andrea Klambauer spricht sich deshalb während der Zeit der Coronakrise für einen Delogierungsstopp aus. "Wir wollen alle Betroffenen unterstützen, damit sie sich in dieser schwierigen Zeit nicht auch noch um einen Wohnungsverlust Sorgen machen müssen", verspricht die Landespolitikerin. Die gemeinnützigen Bauträger haben dafür bereits ihre Unterstützung zugesagt. So sollen in den nächsten Wochen und Monaten individuelle Lösungen gesucht werden - durch Aussetzen von Delogierungen sowie durch Stundungen und Ratenzahlungen.

Fristen ausgesetzt

Aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung finden derzeit keine Gerichtstermine statt und somit werden auch keine gerichtlich angeordneten Delogierungen exekutiert. Die im Verfahren einzuhaltenden Fristen werden für die Dauer der Krise ebenfalls vorläufig ausgesetzt. Trotzdem wird an Betroffene appelliert, sich bei drohenden Zahlungsschwierigkeiten rechtzeitig bei den zuständigen Stellen zu melden.

Keine Verzögerungen bei der Wohnbauhilfe

Zudem versichert Klambauer, dass es in Zeiten der Coronakrise zu keinen Behinderungen bei der Antragsstellung hinsichtlich Förderungen oder Wohnbeihilfen kommen werde. Die personelle Struktur in der zuständigen Abteilung sei sichergestellt. "Die aktuellen Antragszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr derzeit noch stabil und etwa auf Vorjahresniveau", berichtet die Landesrätin. Auch die Abwicklung der Wohnbeihilfe funktioniere weiterhin sehr gut. Die Wohnbeihilfenbezieher erhalten zwei bis drei Monate vor dem Ende der Gewährungsperiode die vorausgefüllten Formblätter zugesandt. Für die Berechnung werden die entsprechenden Unterlagen zum Einkommen benötigt. Die Wohnberatung erfolgt in diesen Wochen vor allem über Telefon und E-Mail.

Wohnbaubudget gesichert

Damit es zu keinem Stillstand bei der Errichtung von erschwinglichem Wohnraum kommt, hat die zuständige Landesrätin den gemeinnützigen Wohnbauträgern bereits positive Empfehlungen für neue Vorhaben ausgesprochen. "Wir hoffen, dass die Bautätigkeiten bald wieder in vollem Umfang aufgenommen werden können. Derzeit werden vor allem die Vorbereitungen für die Baustarts getroffen, was durch die Absicherung des Wohnbaubudgets begünstigt wird", erläutert Klambauer. "Die Coronakrise ist eine Situation, die wir in solch einem Ausmaß nicht kennen und die natürlich viele Probleme und Fragen mit sich bringt. Gemeinsam mit der Wohnbauabteilung werden die passenden Vorgehensweisen erarbeitet."

Quelle: SN