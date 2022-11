Keine Schonfrist: Martina Berthold bleiben nur sieben Monate Zeit

Im Schnelldurchlauf wurden am Montag beim Hearing der designierten Landeshauptmann-Stellvertreterin die Themen Asyl, Pflege, Klimaschutz und Kultur angerissen. Berthold kündigte eine neue Photovoltaik-Förderung sowie die Erhöhung des Heizkostenzuschusses an. Viel Zeit für politische Großtaten bleibt ihr ohnehin nicht.

Vor fünf Jahren wurde die Landtagsgeschäftsordnung geändert - seither sind Hearings für angehende Regierungsmitglieder verpflichtend. So auch für Martina Berthold am späten Montagnachmittag. Wobei das Ganze einen Hauch von politischem "Speeddating" hatte - denn Berthold hatte nur fünf Minuten Zeit, um sich dem Landtag zu präsentieren. Jede Fraktion durfte zwei Fragen an das neue Regierungsmitglied stellen, Berthold wiederum hatte jeweils nur zwei Minuten Zeit für die Beantwortung. Und das bei brennenden Themen wie Asyl, Pflege und Klimaschutz.

Sie ...