Keine Teilprivatisierung des Salzburger Flughafens: Haslauer pfeift seinen Vize zurück

Der Landeshauptmann brachte sowohl Stöckl als auch Bürgermeister Preuner am Montag auf Linie. Nach einem klärenden Gespräch heißt es nun, dass eine Teilprivatisierung des Salzburg Airport nicht weiterverfolgt werde. Was den Verkauf von Grundstücken an Red Bull betrifft, sollen schon nächste Woche erste Gespräche geführt werden.

Am Freitagabend hat der Aufsichtsratschef des Salzburger Flughafens, LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP), in einem Interview in der ORF-Sendung "Salzburg Heute" in den Raum gestellt, dass eine Teilprivatisierung des Flughafens eine Option wäre. Stöckl ist nämlich maßlos verärgert darüber, warum andere Flughäfen in der Covid-Krise eine finanzielle Unterstützung vom Bund erhalten, Salzburg aber nicht. Denn der Flughafen ist zu 100 Prozent in öffentlicher Hand (Land 75 Prozent, Stadt 25 Prozent). Hinzu kommt, dass der Airport in den kommenden Jahren sehr viele ...