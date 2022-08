Keine Wahlempfehlung, aber eine Stimme: Haslauer wählt Van der Bellen

Der Salzburger Landeshauptmann will abseits der "persönlichen Präferenz" aber keine Wahlempfehlung für einen Hofburg-Kandidaten abgeben.

Die FPÖ Salzburg wollte am Donnerstag mittels Presseaussendung wissen, wem Landeshauptmann Wilfried Haslauer wohl am 9. Oktober bei der Bundespräsidentenwahl seine Stimme geben wird. Etliche ÖVP-Granden, darunter Hermann Schützenhöfer in der Steiermark oder Anton Mattle in Tirol, hatten sich zuletzt öffentlich für Alexander Van der Bellen ausgesprochen. Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek bezeichnete den amtierenden Präsidenten hingegen am Donnerstag als "heimatvernadernden Grünen" und forderte, dass sich Haslauer deklarieren solle, wen er wähle.

Bei der ÖVP Salzburg beklagt man den ...