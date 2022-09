KH Schwarzach: So will Eugen Adelsmayr als neuer ärztlicher Direktor das Haus führen

Der neue ärztliche Leiter des Krankenhauses in Schwarzach wird Eugen Adelsmayr sein. Das bestätigte die Führung des Spitals am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Der Internist übernimmt die ärztliche Leitung des Krankenhauses offiziell am 10. Oktober. Manfred Mittermair, der seit September des Vorjahres interimistischer ärztlicher Direktor in Schwarzach war, wird sich wieder ausschließlich seinem Primariat für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie widmen können.

SN/Neumayr / picturedesk.com Eugen Adelsmayr.

Adelsmayr selbst sagte zu seiner Ernennung: "Die Position ist für mich eine logische Entwicklung, nur mit zehn Jahren Verzögerung durch die Dubai-Geschichte."

Damit sprach er seine Zeit in den Arabischen Emiraten an, als ihm der Tod eines Patienten zum Vorwurf gemacht worden war und er in einem dubiosen Prozess in Abwesenheit verurteilt worden war. Bei einer Rückkehr in die Emirate würde ihm sogar die Todesstrafe drohen.

Diese Zeit liegt hinter Adelsmayr. Nun beginnt nicht nur für ihn eine neue Epoche: "Meine Position ist eine ganz andere als jene, die Prof. Valentin (sein Vorgänger, Anm.) gehabt hat. Ich werde zwar die Arbeit im Operationssaal vermissen, freue mich aber darauf, viel mit den Kollegen zu sprechen, Abläufe und Prozesse zu verbessern."

Geschäftsführerin Cornelia Lindner erläuterte die von Adelsmayr angesprochene organisatorische Neuausrichtung des Hauses: "Mit seiner Bestellung trennen wir bewusst und erstmalig die im Klinikum bisher übliche Personalunion des ärztlichen Direktors mit einem Primariat. Somit kann und soll sich unser neuer ärztlicher Direktor exklusiv auf die Leitung aller Primarii, die medizinische und organisatorische Weiterentwicklung des ärztlichen Dienstes als auch auf eine berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit zum Wohle unserer Patienten und Mitarbeiter im Haus konzentrieren."

Auch Salzburgs Gesundheitsreferent Christian Stöckl befürwortet die Neuaufstellung: "Bei mittlerweile 15 Primariaten und mehr als 200 Ärztinnen und Ärzten ist eine Fokussierung der Rolle als Ärztlicher Direktor im Klinikum Schwarzach unerlässlich. Die tägliche operative Arbeit wird dadurch für alle erleichtert und die allgemeinen Rahmenbedingungen werden verbessert."