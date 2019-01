Kickl traf Haslauer in Salzburg zum Arbeitsgespräch

Bei dem Termin am Donnerstag ging es inhaltlich um die allgemeine Sicherheitslage sowie um die Personalsituation bei der Salzburger Polizei.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) unterstrich die hervorragende Zusammenarbeit mit der Salzburger Polizei, wie beispielsweise beim EU-Gipfeltreffen, den Salzburger Festspielen oder dem vergangenen Schnee- und Lawineneinsatz.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) betonte, dass bei der Sicherheit nicht gespart werde, 2.100 neue Planstellen und 2.000 Ausbildungsplätze seien erkämpft worden, die sukzessive besetzt würden. Auch die Salzburger Polizei werde von einer Personalaufstockung profitieren. "Für 2019 reden wir von 140 Neuaufnahmen, dies entspricht einem Personalplus von rund 75 bis 80 Personen, wenn man die Pensionierungen und Abgänge abzieht", sagte Innenminister Herbert Kickl. Beide - Kickl und Haslauer - hoben das hohe Ansehen der Exekutive in der gesamten Bevölkerung hervor.

Am Freitag wird Kickl mit Bürgermeister Sebastian Schönbuchner (ÖVP) in Großgmain den Nutzungsvertrag für die Sicherheitsakademie (SIAK) verlängern. "Diese Ausbildungsstätte ist nicht nur für die Gemeinde Großgmain wichtig, sondern hat für uns generell in Salzburg einen hohen Stellenwert", meinten Innenminister Herbert Kickl und Landeshauptmann Haslauer. Zudem soll der in der Weiserstraße in Salzburg geplante Ausbildungsstandort im Laufe des Jahres 2020 bezogen werden.

Abschließend berichtete Haslauer, dass der neue "BOS-Digitalfunk in Salzburg" und seine 125 Funkbasisstationen während der heftogen Schneefälle im Jänner seine erste Bewährungsprobe erfolgreich bestanden habe.



Quelle: SN