"Kinderarmut kann auch beim Nachbarn sein"

Jedes fünfte Kind lebt in Armut oder ist armutsgefährdet. Die Volkshilfe fordert eine Kinder-Grundsicherung. Ein Pilotprojekt läuft.

23.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 24 Jahre im Bundesland sind armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Das sind 18 Prozent der Altersgruppe. Nimmt man nur die Kinder bis 14 Jahre, leben sogar 20 Prozent - also jedes fünfte Kind - in armen bzw. armutsgefährdeten Familien. Das betont Ingrid Riezler-Kainzner, Präsidentin der Volkshilfe Salzburg. Ihr Appell: "Kinderarmut spielt sich nicht nur in Afrika ab, sondern kann auch das Nachbarskind treffen."

Als Reaktion auf diese Zahlen fordert die Volkshilfe die Einführung ...