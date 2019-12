Kinderbetreuer wehren sich gegen Kritik des Rechnungshofs

Auf die massive Kritik des Landesrechnungshofs an der Kinder- und Jugendhilfe des Landes reagieren jetzt Praktikerinnen und Praktiker. So meldet sich zum Beispiel die Kinderbetreuungseinrichtung KOKO zu Wort.

Das gemeinnützige Salzburger Kinderbetreuungs-Unternehmen KOKO sei seit 38 Jahren ein verlässlicher Partner der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. "Es ist mir als Geschäftsführerin - selbst 32 Jahre aktiv - ein Anliegen auf die hohe Qualität in Salzburg hinzuweisen", sagt Eva Goetz von der Geschäftsführung der KOKO GmbH. Sie ist Bereichsleiterin für Kinder- und Jugendhilfe. Bedauerlich sei, dass durch die öffentliche Debatte "das Vertrauen unserer Klientinnen und Klienten und deren Familien stark beschädigt und die Basis für eine gute Zusammenarbeit möglicherweise gefährdet ist".

Das sei sehr schade, weil hoch engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen und privaten Hilfe tagtäglich die Kinder und Jugendlichen "mit enorm viel Herzblut und großer Professionalität" betreuen. "Sie begleiten die Kinder in der Entwicklung, unterstützen sie in belastenden Situationen, haben ein Ohr für alle Probleme und ermöglichen auf diese Weise einen guten Start in ein eigenes Berufs- und Familienleben." Auch die Eltern würden, wenn möglich, mit ins Boot geholt, denn nur so könnten Kinder sich gut entwickeln.

"Zahlreiche Erfolgsgeschichten der Kinder zeigen, dass das Wohl der Kinder stets im Mittelpunkt steht. Sie schließen ihre Ausbildungen positiv ab, werden prämiert als Lehrlinge, gewinnen Lesewettbewerbe, arbeiten als junge Erwachsene engagiert in Hilfsorganisationen mit, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Kinder und Jugendlichen finden Schutz, Sicherheit und Stabilität. Kinder und Jugendliche samt deren Familien erhalten auf dieser professionellen Basis sehr gute neue Chancen." Kinder und Jugendliche zu unterstützen und stark zu machen, sei die Mission.

Die Kritik des Rechnungshofs beziehe sich vor allem auf technische und methodische Verbesserungspotentiale zur Messung der Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe, "die pädagogischen Qualitätsstandards an sich wurden nicht kritisiert".

KOKO habe seit 2017 an österreichweiten Qualitätsstandards mitgearbeitet. "Ein Meilenstein, der erreicht wurde und an dem auch die Volksanwaltschaft beteiligt war." Salzburg werde in vielen Punkten als Vorreiter im österreichweiten Vergleich gesehen.

Quelle: SN