Kinderbetreuung in Salzburg: Auch Private hoffen auf mehr Gehalt

2023 steigt das Gehalt des Personals in öffentlichen Krabbelgruppen und Kindergärten. Auch die privaten Träger drängen auf mehr Geld.

Auf einen Gehaltssprung darf sich im Magistrat der Stadt Salzburg auch das Personal in öffentlichen Kindergärten und Krabbelgruppen freuen. Ab Jänner 2023 soll das Einstiegsgehalt von gruppenführenden Pädagoginnen und Pädagogen nach dem derzeitigen Verhandlungsstand um 500 Euro brutto steigen, Fachkräfte sollen um 300 Euro mehr verdienen und Zusatzkräfte können mit 200 Euro mehr rechnen. Am Freitag wurde der Erstentwurf des neuen Gehaltsschemas für die insgesamt 3000 Magistratsbediensteten an die Landeslegistik übermittelt. Im August und September folgt die Feinjustierung. "Das höhere ...