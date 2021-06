Kinderbetreuung: Landesrätin Klambauer verärgert die Bürgermeister

Klambauer will die Qualität der Betreuung im Kindergarten verbessern. Der Gemeindeverband hält den Gesetzesvorstoß für übereilt.

Ein wichtiger Indikator für die Qualität von Kinderbetreuungseinrichtungen ist der Betreuungsschlüssel. Im Bundesland Salzburg betreut eine Fachkraft im Schnitt 7,4 Kinder. "Damit erreicht Salzburg erstmals den besten Wert in Österreich", sagt Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Zugrunde liegen diesem Durchschnittswert sämtliche betreute Kinder, also auch jene in Krabbelgruppen, wo ab acht Kindern eine zweite Fachkraft vorgeschrieben ist. In Kindergärten sind pro Gruppe maximal 22 Kinder erlaubt.

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag kündigte Klambauer weitere Verbesserungen an: "Wir werden die ...