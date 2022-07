Kinderbetreuung spaltet die Parteien in Tamsweg

Während sich Vize-Bürgermeister Helmut Steger (SPÖ) über die Verzögerungstaktik der ÖVP wundert, will diese einen geeigneten Standort im Marktbereich finden. Eines sei fix: Ein Neubau steht an.

Mit der Schlagzeile "ÖVP Tamsweg verschleppt Kindergartenneubau" informierte Vize-Bürgermeister Helmut Steger (SPÖ) in der Vorwoche die Medien: "Bei der Gemeindevertretungssitzung am 7. Dezember 2020 brachte die SPÖ Tamsweg einen Antrag für einen Neubau des Kindergartens ein. Dieser wurde damals dem dafür zuständigen Ausschuss für Generationen, Familien, Kinderbetreuung, Sport und Vereine zugewiesen. Als Standort schlug die SPÖ den gemeindeeigenen Baugrund am Bröllsteig vor. Nach anfänglichem Widerstand der ÖVP konnte sich diese im Frühjahr 2021 letztendlich doch zu einem Neubau durchringen", sagt ...