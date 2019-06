Kinderbetreuungsgesetz im Landtag - Kritik bleibt

Morgen, Mittwoch, wird im Landtagsausschuss über das neue Kinderbetreuungsgesetz diskutiert. Während die Regierungsparteien von einem "Meilenstein" sprechen und sich über eine Aufwertung der Tagesbetreuung freuen, sparen SPÖ und FPÖ nicht mit Kritik.

Das neue Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, das am Mittwoch im Landtag diskutiert wird, bringe deutliche Verbesserungen für die Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, Gemeinden und andere Rechtsträger. Das Wohl der Kinder und die Bildung werde in den Vordergrund gestellt - und das neue Gesetz könne bereits im September in Kraft treten - freut sich die ressortzustände Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Klambauer weiter: "Im Mittelpunkt steht die Aufwertung der Tagesbetreuung, also der Kleinkind- und alterserweiterten Gruppen. Gerade die Kleinsten brauchen unsere größte Aufmerksamkeit, wir haben hier entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen. Damit werden die Arbeitsbedingungen bei den Kleinkindgruppen verbessert. Das gewährleistet mehr Kontinuität."

Grundsteine für die Lebenschancen

Weitere Ziele seien die qualitätsvolle Weiterentwicklung, die verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Vielfalt der Betreuungsformen und Rechtsträger zu erhalten sowie eine Verwaltungsvereinfachung, sagt die Landesrätin: "Es ist der nächste große Schritt hin zur besten Betreuung und zu einem flächendeckenden Angebot. Kleinkindgruppen, früher Krabbelgruppe, und Kindergärten sind die ersten Bildungseinrichtungen. Hier legen wir die Grundsteine für die Lebenschancen der Kleinen. Jeder Euro, den das Land und die Gemeinden gemeinsam in die Kinderbildung investieren, rentiert sich vielfach in der Chance auf ein glückliches und selbstbestimmtes Leben."

Vorbereitungszeit für Tagesbetreuung gesetzlich festgelegt

Bereits 45 Prozent der pädagogischen Fachkräfte sind in der Tagesbetreuung tätig, deshalb sind laut Landesrätin Klambauer eine Aufwertung und eine Harmonisierung dringend notwendig: So wird im neuen Gesetz zum Beispiel die Vorbereitungszeit für die Tagesbetreuung gesetzlich festgelegt. Hier gab es bisher mit "angemessen" keine klare gesetzliche Vorgabe. Nun stehen bei Gruppen bis 16 Plätzen vier Stunden für die gruppenführende pädagogische Fachkraft und eine Stunde für weitere Fachkräfte zur Verfügung. Bei Gruppen ab 17 Plätzen sind es sechs beziehungsweise zwei Stunden. Die gruppenarbeitsfreie Dienstzeit kann flexibler als bisher gehandhabt werden. Durch die Ausweitung und die Harmonisierung der Zeit für Gruppenleitungen bleibt mehr Zeit für Teamgespräche, Elternarbeit und Verwaltung sowie mehr Kapazitäten für die Springerfunktion.

Auch die Fortbildung wird angeglichen

Sowohl für Fachkräfte in Kindergarten und Tagesbetreuung sind nun 16 Stunden verpflichtend. Für acht weitere freiwillige Stunden gilt ebenfalls Dienstfreistellung. Zusätzlich zählen jährlich acht Teamstunden für Schulungen oder Klausuren für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kinderdienst als Arbeitszeit, also auch für Zusatzkräfte. Leitungskurse sind nun auch in der Tagesbetreuung - bisher nur im Kindergarten - vorgeschrieben. Insgesamt werden die fachlichen Erfordernisse in der Tagesbetreuung erhöht, und damit die pädagogische Qualität.

Betreuung in Randzeiten wird flexibler

Weitere Verbesserungen betreffen unter anderem die Unterstützung der Gemeinden durch Forum Familie bei der Bedarfsplanung, eine flexiblere Randzeitenregelung durch geschulte Zusatzkräfte, die Verankerung einer inklusiven Pädagogik und ein verstärktes Augenmerk auf gesundes Mittagessen in allen ganztägigen Einrichtungen.



Für Eltern wird die Aufnahme ihrer Kinder in den Einrichtungen erleichtert: Zur Berufstätigkeit zählen nun auch Arbeitssuche, Ausbildung und Pflege naher Angehöriger. Flexible Angebote in den Ferien werden ermöglicht, Unterstützung bieten die Servicestellen von Forum Familie. Ein Elternbeirat mit Mitspracherecht in allen Betreuungsformen wird verankert. Bessere Öffnungszeiten ergeben sich durch die Neuregelung der Randzeiten. Dadurch - und durch die Flexibilität bei der Raumnutzung - profitieren auch die Rechtsträger.

Jährlich zusätzliche 4,7 Millionen Euro investiert

Insgesamt nehmen Land und Gemeinden dafür von nun an jährlich zusätzlich 4,7 Millionen Euro in die Hand. "Außerdem bauen wir massiv aus: Im abgelaufenen Kindergartenjahr haben wir 600 Plätze errichtet. Im kommenden Jahr 2019/2020 planen wir 800 Plätze, mehr als die Hälfte davon in der nun stark aufgewerteten Tagesbetreuung", informiert Klambauer.



SPÖ fordert: Mehr Qualität in der Kinderbetreuung

Die Sozialdemokraten bleiben aber bei ihrer Kritik am Gesetzesvorschlag: Sie stoßen sich etwa daran, dass das neue Gesetz, trotz zum Teil vernichtender Kritik von Fachleuten, unverändert beschlossen werden solle. Als Reaktion will die SPÖ per Antrag mehr Einsatz für merkbare Verbesserungen in der Kinderbetreuung erreichen ("Wien und die skandinavischen Länder machen es vor") und für mehr Einsatz für echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung einstehen wollen.

Dollinger: Bezahlbare Kinderbetreuungsplätze für alle!

"Eine gute Kinderbetreuung, die vorhanden ist, wenn die Eltern sie brauchen und nicht erst geschaffen werden muss, wird in Salzburg immer wichtiger. Doch leider hinkt unser Bundesland immer noch hinterher. Nicht nur, dass die Landesregierung nun ein Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz beschließen will, das von Fachleuten harsch kritisiert wird, fehlt es nach wie vor an Angebot", kritisiert SPÖ-Familiensprecherin Karin Dollinger.

"Wir fordern spürbare Verbesserungen beim Angebot von bezahlbaren ganztägigen Betreuungsplätzen, deren Öffnungszeiten den Bedürfnissen der Eltern entsprechen, einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der elementaren Kinderbildung und Rahmenbedingungen zur Steigerung der Qualität in den Kinderbetreuungseinrichtungen"

Steidl: "Echte Wahlfreiheit ermöglichen"

Auch SPÖ-Landeschef Walter Steidl kritisiert das geplante Gesetz: "Eltern sollen frei entscheiden können, welche Art der Betreuung sie wählen. Dafür muss aber jedem Kind ein Betreuungsplatz angeboten werden. Hier gibt es noch viel zu tun." Lippenbekenntnisse seien ihm zu wenig: "Und schlecht gemachte Gesetze, wie das unter der vorigen Landesrätin Martina Berthold (Grüne) erstellte und von der nunmehrigen Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) umgesetzte Kinderbetreuungsgesetz, kritisieren wir. In der Bildung zählt für uns nur das Beste!"



FPÖ-Kritik: "Weltfremdes Kinderbetreuungsgesetz vor Verabschiedung"

Als "weltfremd" bezeichnet Salzburgs Freiheitliche Familiensprecherin LAbg. Karin

Berger den dem Ausschuss vorliegenden Gesetzestext: "Das Gesetz, das Landesrätin Klambauer hier entworfen hat, fordert ein Qualitätsprodukt zu Dumpingbedingungen", führt Berger aus. Konkret gebe es eine Handvoll Punkte, die unbedingt nachgeschärft gehörten - zum Wohle der Pädagoginnen und Pädagogen und vor allem der Kinder: "Einerseits wird eine umfassende, individuelle Betreuung gefordert, andererseits aber nicht genügend Personal und Stunden zur Verfügung gestellt", kritisiert Berger die Regelung, wonach erst ab einer Gruppengröße von 25 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren eine zweite Pädagogin zur Gänze herangezogen werden soll.

Freiheitliche fordern zweite Pädagogin ab 20 Kindern pro Gruppe

Dazu beanspruchten gerade Kleinkinder eine vermehrte Aufmerksamkeit, für die das Land nun nicht aufkommen möchte, so ihre Kritik: "In Absprache mit den Experten dieses Faches ist es nur dann möglich, den erweiterten Anforderungen Schritt zu halten, wenn das Land sich darauf einigen kann, ab einer Gruppengröße von bereits 20 Kindern eine weitere Pädagogin zur Verfügung zu stellen", so Berger. Ihr weiterer Kritikpunkt: "Eine individuelle Betreuung setzt auch individuelles Feedback voraus. Dieses gehört ebenso vorbereitet; das muss aber in der gruppenfreien Arbeitszeit geschehen", sagt Berger - die hier ein Arbeitszeitkontingentproblem ortet. Bergers Resümee: "Alles in allem war es ein netter Versuch von Klambauer, der aber an der Realität scheitern wird", so Berger und schließt: "Wenn die NEOS-Landesrätin das Augenmerk auf individualisierte Betreuung und Pädagogik ernst meint, besteht hier dringender Nachschärfungsbedarf!"

