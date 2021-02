Kindergärten fordern Teststrategie: "Wir werden vergessen"

Die Koko GmbH erspart den Pädagoginnen und Pädagogen den Weg zur Teststraße und schickt ein Testteam in ihre zehn Kinderbetreuungseinrichtungen.

Nach drei Coronafällen im Kindergarten in Puch weist die Kindergartenleiterin Christine Schörghofer Vorwürfe von sich, mit der Situation sorglos umgegangen zu sein. Als sie in der Vorwoche von positiven Fällen bei Eltern erfahren habe, habe sie bereits in einem E-Mail zur Vorsicht gemahnt.

Am Sonntag wurde sie schließlich von der Behörde informiert, dass bei einem Kind ein positives Testergebnis vorlag. "Ich habe am Montag die Eltern aus der betroffenen Gruppe gebeten, die Kinder zu Hause zu lassen: Die ...