Kindergärten - Salzburger Gemeinden suchen verzweifelt nach Pädagoginnen

Beispiel Schwarzach: Dort standen Kindergartengruppen gar vor der Schließung. Ein neues Gesetz verschärfe den Personalmangel, sagt die Kindergartenleiterin.

Es waren intensive Monate für den Kindergarten in Schwarzach. Noch zu Jahresbeginn waren drei Kindergartengruppen mit sechs ausgebildeten Kindergartenpädagoginnen eingerichtet. Im Frühjahr kündigten dann binnen weniger Wochen drei Kolleginnen, wie Bürgermeister Andreas Haitzer (SPÖ) sagt. "Eine Pädagogin wollte sich nach vielen Jahren im Beruf die Gruppenleitung nicht mehr antun. Auch ihre Kollegin wollte die Leitung nicht übernehmen. Im Endeffekt haben beide gekündigt. Und eine dritte Kollegin hat sich beruflich anders orientiert."

Für Kindergartenleiterin Silvia Holleis war im Sommer noch nicht klar, wie es im Herbst mit dem Kindergarten weitergeht. "Ich hatte schlaflose Nächte, weil ich nicht wusste, wie ich mit drei fehlenden Pädagoginnen drei Kindergartengruppen aufsperren soll." Gemeinsam mit der Gemeinde setzte man alles in Bewegung, um die Stellen möglichst schnell nachzubesetzen.

Die Posten wurden ausgeschrieben, Ausbildungsstätten kontaktiert, auch über soziale Netzwerke suchte die Gemeinde Pädagoginnen. Letztendlich konnte man mit Unterstützung vom AMS drei Berufsumsteigerinnen als Helferinnen im Kindergarten einsetzen. Seit Herbst gibt es pro Gruppe eine Kindergartenpädagogin und eine Helferin. Rechtlich sei das in Ordnung, sagt Kindergartenleiterin Silvia Holleis. "Aber im Vergleich zur früheren Situation ist jetzt die pädagogische Qualität im Kindergarten eingeschränkt."

Seit Jahren ist es in den Gemeinden schwierig, offene Posten für Kindergartenpädagoginnen zu besetzen. Wer jetzt die entsprechende Schule absolviert, kann sich meist eine Arbeitsstelle aussuchen. Viele würden sich dann für einen Kindergarten in Wohnortnähe entscheiden, sagt Bürgermeister Andreas Haitzer. "Wir bekommen jedes Jahr zehn Initiativbewerbungen von Schülerinnen. Letztendlich kommen aber keine Pädagoginnen zu uns: Die haben dann woanders eine Stelle angenommen."

Und viele Absolventinnen gehen nach dem Abschluss der Schule gar nicht in den Kindergarten. Das bestätigt Johannes Gruchmann, Direktor der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (Bafep) in der Stadt Salzburg. "Im Schnitt gehen nur 60 Prozent unserer Absolventinnen in den Beruf. Im Vorjahr waren es sogar nur 55 Prozent."

Die Ursachen dafür seien vielfältig, sagt Gruchmann. "Es ist ein anstrengender Beruf und die Rahmenbedingungen sind nicht optimal." Zudem sei das Berufsfeld derzeit im Umbruch. In der Bafep werden die Schülerinnen seit Kurzem für die Arbeit in Kindergärten und Krabbelgruppen ausgebildet. Davor war für die Arbeit mit unter dreijährigen Kindern eine Zusatzausbildung nötig. Jetzt können die Absolventinnen gleich in der Krabbelgruppe anfangen. Aber die Anzahl jener Personen, die nach der Schule in den Beruf einsteigt, ist gleich geblieben. Das heißt, dass für die Kindergärten weniger Absolventinnen zur Verfügung stehen.

Mittlerweile wurde beim Ausbildungsangebot nachgebessert. Ab dem kommenden Jahr wird in der Stadt Salzburg ein drittes Kolleg für Elementarpädagogik für Berufsumsteiger angeboten. "Jetzt können wir jedes Jahr einen neuen Lehrgang anbieten. Und diese Absolventinnen steigen zu hundert Prozent in den Beruf ein", sagt Gruchmann. Zudem wurde zuletzt auch ein eigenes Kolleg im Oberpinzgau eingeführt, um für diese Region mehr Pädagoginnen zu bekommen.

Trotzdem ist es nach wie vor schwierig, offene Stellen im Kindergarten zu besetzen - wie das Beispiel Schwarzach zeigt. Umso mehr ist man hier über die geplante Gesetzesänderung im Gemeindebedienstetengesetz verärgert. Demnach sollen die Pädagoginnen in Gemeindekindergärten künftig weniger freie Tage bekommen. Da diese Tage auch jetzt schon vom Lohn abgezogen werden, spricht die Berufsgruppe der Pädagoginnen von einer Lohnkürzung von 34.000 Euro.

Solche Verschlechterungen werden es künftig noch schwerer machen, Pädagoginnen zu finden. Davon ist jedenfalls Kindergartenleiterin Silvia Holleis überzeugt. Für sie sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen bereits jetzt verbesserungswürdig. "Wir sind eine Bildungseinrichtung und die Anforderungen an uns steigen ständig. An den Rahmenbedingungen, wie etwa Vorbereitungszeiten, wird nichts geändert."

Die Berufsgruppe der Kindergartenpädagoginnen will sich jedenfalls gegen die Verschlechterungen durch das neue Gesetz zur Wehr setzen: Für den 6. November hat man zur Demonstration aufgerufen.