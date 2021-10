Kindergärten und Krabbelgruppen: Personalnot zwingt Salzburger Bürgermeister zum Jonglieren

Der Fachkräftemangel in Kindergärten und Krabbelgruppen macht den Gemeinden zu schaffen. Nun wird auch der Ruf laut, Helferinnen als Gruppenführende einzusetzen.

Der österreichweit akute Mangel an Fachpersonal für Krabbelgruppen und Kindergärten setze auch seiner Gemeinde zu, sagt der Bürgermeister von Bad Gastein, Gerhard Steinbauer (ÖVP). "Ich bin regelrecht froh, dass dieses Thema jetzt aufbricht." Heuer ist es der Pongauer Gemeinde nur mit Ach und Krach gelungen, alle Betreuungsplätze zu sichern - wenn auch nicht immer in dem von den Eltern gewünschten Ausmaß am Nachmittag. Trotz monatelanger Suche sei es nicht geglückt, zusätzliches, dringend benötigtes qualifiziertes Personal zu finden, sagt Steinbauer. Eine ...