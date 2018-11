Kindergarten-Debatte: Pädagoginnen protestierten im Landtag

Umstrittene Gesetzesvorlage für Gemeindebedienstete wird am Nachmittag im Landtagsausschuss diskutiert. Kindergartenpädagoginnen protestierten gegen geplante Verschlechterungen für ihre Berufsgruppe.

Zwischen 15 und 20 demonstrierenden Kindergartenpädagogen empfingen die Salzburger Landtagsabgeordneten und Regierungsmitglieder am Mittwoch vor der Landtagssitzung im alten Rathaus. Die Pädagoginnen hielten Transparente mit Aufschriften wie "Bildungsnot = Zukunftstod" oder "Auch wenn in Salzburg manches Kopf steht, wir stellen uns auf die Füße". Damit wollten sie nach einer großen Demonstration von mehr als 1000 Pädagogen am Dienstag Nachdruck verleihen und sich noch einmal gegen das neue Gemeindenvertragsbedienstetengesetz aussprechen. "Wir sind heute hier, um noch einmal klar aufzuzeigen, dass der Gesetzesentwurf so nicht beschlossen werden kann. Es geht um eine grobe Verschlechterung nicht nur neu Angestellter, sondern auch derer, die schon im Beruf sind", sagt Ingrid Ramsauer, eine der durchwegs weiblichen Demonstranten.

Mit der geplanten Streichung von sechs Schließtagen will man sich keinesfalls abfinden. "Das ist definitiv zu viel, das kommt einer Lohnkürzung gleich. Wenn, dann ist nur ein kleiner Kompromiss möglich, von vielleicht einem oder zwei Tagen", ergänzt Kindergartenpädagogin Ilona Schwaiger.



Debatte im Landtag

Sie sei den Pädagoginnen im Wort, ein neues Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz vorzubereiten. Und es wird Verbesserungen geben, etwa bei den Vorbereitungsstunden, bei den Leitungsstunden, im Bereich der Fortbildung", erklärte Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Das Thema Schließtage werde im Ausschuss behandelt. "Wir werden sehen", sagt Klambauer.

Dieses wird auch für bei den Gemeinden angestellte Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen gelten - und wird nun am Nachmittag im Ausschuss des Salzburger Landtags behandelt. Ein FPÖ-Antrag auf Nicht-Zuweisung an den Verfassungs- und Verwaltungsausschuss wurde am Vormittag im Plenum von den Regierungsparteien ÖVP, Grünen und Neos abgewiesen. Somit wird das Thema gegen die Stimmen von FPÖ und SPÖ im Ausschuss diskutiert.

Es dürfe auf keinen Fall zu Verschlechterungen kommen, erklärte SPÖ-Abgeordnete Stefanie Mösl und sprach damit die geplante Streichung von sechs Schließtagen für neue Kindergartenpädagogen an. Die bislang zwölf Schließtage sind Lohnbestandteil der bei Gemeinden angestellten Kindergartenpädagogen.

Dass das neue Gesetz fast schon brutal durchgepeitscht werde, wie FPÖ-Obfrau Marlene Svazek gemeint hatte, könne er nicht erkennen, merkte Neos-Abgeordneter Zweiter Landtagspräsident Sebastian Huber an. Das Gesetz werde seit 2004 verhandelt. Es bringe eine Harmonisierung für Bedienstete in der Kinderbetreuung, die bislang nach unterschiedlichen Gesetzesgrundlagen entlohnt werden. Eingriffe in bestehende Verträge gebe es keine, außerdem sei eine dreijährige Übergangsfrist vorgesehen, betonte Huber.

Das Engagement der FPÖ, die sich gegen das neue Gesetz ausspricht, "mutet etwas eigenartig an", sagte Grünen-Klubobfrau Martina Berthold. Denn ausgerechnet die FPÖ hatte in früheren Stellungnahmen immer wieder die "Fremdbetreuung" von Kindern kritisiert. Sie, Berthold, verlasse sich nun auf die ressortzuständige Landesrätin Andrea Klambauer, die Gesprächsbereitschaft signalisiert habe. Knackpunkt sei eine Harmonisierung der Kinderbetreuungs-Berufsgruppen, Unklarheiten gebe es noch bei der Urlaubsregelung.



ÖVP verspricht Verbesserungen

Das neue Gemeindevertragsbedienstetengesetz bringe viele Verbesserungen, betonte ÖVP-Klubobfrau Daniela Gutschi und zählte auf: Verbesserungen bei der Anrechnung von Vordienstzeiten, bei Abfertigungsregeln und Erleichterungen bei der Bildungskarenz. Für Neueinsteiger würden aber tatsächlich die Schließtage von zwölf auf sechs reduziert. Es seien aber auch die Gehälter angepasst worden. Eine neue bei einer Gemeinde angestellte Pädagogin steige mit 2200 Euro brutto ein. Steige sie bei einem privaten Träger ein, dann betrage das Gehalt 2.158 Euro brutto - mit fünf Wochen Urlaub und null Schließtagen. "Ich glaube, es ist ganz gut verhandelt worden", widersprach Gutschi damit einem Zwischenruf von SPÖ-Klubobmann Walter Steidl, der betont hatte, die SPÖ sei mit dem Verhandlungsergebnis nicht zufrieden.