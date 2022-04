Kindergarten in Aigen aus Personalnot zu: Eltern fordern Maßnahmen

Vergangene Woche waren nur drei Pädagoginnen für vier Kindergartengruppen in Aigen da, jetzt sind auch sie krank. Die Ausfälle haben nur bedingt mit Corona zu tun.

Die Nachricht vom Sonntagnachmittag brachte bei den Eltern des städtischen Kindergartens in Aigen das Fass zum Überlaufen: Da keine einzige Pädagogin mehr zur Verfügung stehe, muss die Stadt den Kindergarten schon eine Woche vor den Osterferien schließen. Für Familie Leuprecht brachte das große Nöte. "Wir haben keine Großeltern in der Stadt und können uns nicht einfach kurzfristig freinehmen" sagt Vater Lukas Leuprecht. Schließlich bekam seine Frau doch Sonderurlaub. "Für sie ist das sehr unangenehm, weil sie in der Arbeit ein ...