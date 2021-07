Kindergartenschule bleibt in Bischofshofen

Monatelang haben Bischofshofen und St. Johann darum gerittert, wer den geplanten Neubau der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP), in der angehende Kindergärtner/-innen ausgebildet werden, bekommt. Am Donnerstag ist endlich eine Entscheidung gefallen.

Drei Jahre lang wurde debattiert, evaluiert und gestritten: Nun ist fix, dass die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) nicht saniert, sondern neu gebaut wird; und zwar in Bischofshofen und nicht in St. Johann. Das betonte LH Wilfried Haslauer (ÖVP) am Donnerstag. Die Kosten dafür seien noch unbekannt, heißt es aus dem Bildungsministerium. Gebaut werden die 15 Klassen samt Kolleg ab Herbst 2024 auf dem Areal des Sportplatzes. Als Vorbedingung muss die Stadt Bischofshofen ein neues Sportzentrum errichten: Das passiert auf zwei ...