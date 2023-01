Starker Anstieg: 4913 Kirchenaustritte in Salzburg im Jahr 2022

Im Tiroler Teil der Erzdiözese stieg die Zahl der Kirchenaustritte im Verhältnis noch stärker an. In der ganzen Diözese traten 7403 Personen aus.

Die Zahl der Kirchenaustritte in der Salzburger Erzdiözese stieg im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr stark an. 7403 Personen traten im Vorjahr in Salzburg und dem angrenzenden Tirol aus der Kirche aus, 2021 waren es 6335. Im Bundesland Salzburg haben 4913 Personen die Glaubensgemeinschaft verlassen, im Jahr davor waren es 4460. In der Erzdiözese sieht man als Ursachen eine Distanz zur Kirche, die in Zeiten der Pandemie gestiegen sei, zudem sei die Entwicklung durch die Teuerung noch befeuert worden.

Erzbischof: "Brauchen neue Glaubwürdigkeit"

Die Austrittszahlen könne die Erzdiözese nicht einfach zur Kenntnis nehmen, sagt Erzbischof Franz Lackner. Er suche mit jedem Ausgetretenen den Kontakt, biete das Gespräch an. Oft werde zwar der Kirchenbeitrag als Austrittsgrund genannt, dahinter stehe aber meist eine Entfremdung. "Gemeinsam ins Gespräch zu kommen, dazu lädt uns auch Papst Franziskus immer wieder ein. Letztlich braucht es eine neue Glaubwürdigkeit - bei der Kirche wie bei jedem Einzelnen. Daran gilt es weiterhin zu arbeiten", betont der Salzburger Erzbischof.

Austrittszahlen waren bereits 2021 auf Rekordhoch

Bereits im Vorjahr hatte die Erzdiözese ein Rekordhoch an Kirchenaustritten zur Kenntnis nehmen müssen. Damals stieg die Zahl der Austritte in Salzburg um mehr als 16 Prozent von 3829 Personen auf 4460. Bei den Zahlen der gesamten Diözese zeigte sich ein noch deutlicheres Bild. Damals stiegen die Austritte von 5177 auf 6335 Personen und somit um 22,4 Prozent. Selbst 2010, als Fälle von sexuellem Missbrauch bekannt wurden, wandten sich weniger Personen von der katholischen Kirche ab (5631).

Kirche verzeichnete auch mehr Eintritte

Gleichzeitig betont man bei der Erzdiözese, dass auch die Zahl der Kircheneintritte wieder gestiegen sei, nämlich um 7,2 Prozent: In Salzburg widerriefen 381 Personen ihren Kirchenaustritt, im Tiroler Teil 89.

Kirchenbudget steigt auf 59,45 Millionen Euro

Das Kirchenbudget für 2023 steigt um 3,35 Prozent auf 59,45 Millionen Euro. 51,6 Millionen Euro davon kommen vom Kirchenbeitrag. Erzbischof Franz Lackner dankt allen Kirchenbeitragszahlern für ihr Vertrauen und ihre solidarische Unterstützung. "Jeder Euro aus dem Kirchenbeitrag macht unseren Einsatz und unser Engagement für die Menschen in unserer Erzdiözese erst möglich: die Seelsorge in den Pfarren, Bildungsangebote in unseren Schulen und den pfarrlichen Bildungswerken und nicht zuletzt die konkrete Hilfe für Menschen in Not; diesem Auftrag fühlen wir uns verpflichtet." Neu eingeführt wird heuer auch ein Solidaritätsfonds für Menschen, die sich etwa aufgrund der Teuerung finanziell schwertun.