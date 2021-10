Klambauer will Salzburgs Pinken ein schärferes Profil verpassen

130 Neos-Mitglieder wählen am Samstag Andrea Klambauer zur Landessprecherin. Die wäre mit 88 Prozent Zustimmung zufrieden. Es gibt auch Misstöne.

"Ich möchte das auf jeden Fall machen. Aber die Wahl trifft bei uns die Mitgliederversammlung." Das war im Sommer die Antwort von Neos-Chefin Andrea Klambauer auf die Frage, ob sie die Pinken 2023 als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl führen wird. Die Listenerstellung erfolgt zwar nach einem eigenen dreistufigen Prozedere. Dennoch ist die Mitgliederversammlung am Samstag in Salzburg nach dem Abschied von Sepp Schellhorn als Parteichef ein Stimmungstest.

Konkurrenz aus den eigenen Reihen muss Klambauer bei der Wahl als ...