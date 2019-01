Kleinarl: Fritzenwallner fordert den Ortschef heraus

Am Tag zwei nach Kandidaturschluss wurden weitere spannende Gemeinde- und Bürgermeisterkandidaturen bekannt: So will in Kleinarl auch der Kandidat der Freien Kandidaten, Sepp Fritzenwallner, Ortschef werden. Und in Oberndorf tritt ein bisheriger FPS-Gemeindevertreter nun als Chef der neue gegründeten Wählergemeinschaft an.

In 31 Gemeinden gibt es am 10. März nur einen Bürgermeisterkandidaten und damit eine Ja/Nein-Abstimmung. Das meldeten die SN, basierend auf den Infos von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen und Neos. Allerdings: Tatsächlich dürften es nur 30 "Bürgermeister-Solos" sein - in Kleinarl gibt es neben ÖVP-Ortschef Wolfgang Viehhauser mit Sepp Fritzenwallner (53) auch einen zweiten Bürgermeisterkandidaten. Der Gastwirt ist seit 25 Jahren in der Gemeindepolitik tätig und tritt für die "Freien Demokraten" an: "Bei der Gemeindevertretungswahl 2014 haben wir 24,5 Prozent erreicht. Ziel ist, die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen", sagt er. Fritzenwallner ist auch seit rund zehn Jahren in der Wirtschaftskammer aktiv und dort Landes- und Fraktionsobmann der von Helmut Haigermoser gegründeten Wirtschaftsliste Salzburg.