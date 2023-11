Kleines Glücksspiel soll legalisiert werden: Salzburger Grünen sprechen von "Bankrotterklärung"

Die SPÖ und die Grünen sind gegen die angekündigte Legalisierung des kleinen Glücksspiels.

In vier von neun österreichischen Bundesländern ist das sogenannte kleine Glücksspiel (der Gesetzgeber spricht von Landesausspielungen) verboten, so eben auch in Salzburg. Das soll sich nun ändern: Die schwarz-blaue Landesregierung plant bis Ende des Jahres einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der das Automatenglücksspiel erlaubt.

Die SPÖ war in Regierungsverantwortung stets dagegen, man wolle am Glücksspiel nichts verdienen. "Die geplante Legalisierung kommt einer Kapitulation vor einem großen gesellschaftlichen Problem gleich. Das kleine Glücksspiel ist ein unmoralisches Geschäft, bei dem das Land nicht auch noch die Hand aufhalten sollte", sagt SPÖ-Gemeinderat Tarik Mete. Er fordert stattdessen starke Sanktionen und ergänzt: "Statt zahnlosen Maßnahmen braucht es endlich durchsetzbare und abschreckende Sanktionen. Es ist eine Bankrotterklärung, wenn man etwas legalisiert, weil man nicht in der Lage war, es entsprechend zu kontrollieren und sanktionieren.