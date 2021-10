Klimapolitik: Schellhorn bekam 116 Wünsche für ein "Gutes Morgen"

Die Scientists for Future sammelten während des Sommers Anregungen der Salzburger zur Klimapolitik in einem "Wunschnetz" des Künstlers Herman Josef Hack. Am Donnerstag wurden die Wünsche der Politik übergeben.

Die Ausbeute war groß: 116 Anregungen hängten die Salzburgerinnen und Salzburger in das Wunschnetz, das seit Juni im Furtwängler-Park gegenüber dem Festspielhaus angebracht war. Die Scientists for Future, der wissenschaftliche Ableger von Greta Thunbergs Fridays-for-Future-Bewegung, wollten mit der Aktion ein sichbares Zeichen für die Politik setzen: Diese solle beim Klimaschutz ein höheres Tempo an den Tag legen. "Zu wissen, aber nicht zu handeln, das ist fahrlässig", sagte Mitinitiator Stefan Kienberger am Donnerstag bei der Übergabe der Wünsche an LH-Stv. Heinrich ...