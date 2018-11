Klimaschutz: Gold für Grödig und Weißbach

Im Bundesland gibt es nun drei Gemeinden mit der höchsten Auszeichnung.

Es war ein langer Weg für Grödig und Weißbach bei Lofer: In den 1990er-Jahren begannen die Gemeinden, sich für Klimaschutz einzusetzen. Die Anstrengungen wurde belohnt. Seit Montag sind die beiden Gemeinden Träger des European Energy Award in Gold - der höchste Auszeichnung für kommunalen Klimaschutz auf europäischer Ebene. Mit St. Johann im Pongau gibt es nun drei Kommunen in Salzburg mit der Auszeichnung.

In Grödig sind alle Gemeindegebäude im Einzugsbereich an ein Biomasse-Fernwärmenetz angeschlossen. Das Zentrum wurde neu gestaltet: Es gibt eine Begegnungszone und einen Nahversorger. Die Straßenlaternen leuchten mit LED-Lampen, die Obuslinie 5 bringt die Grödiger in die Stadt Salzburg. Zwei Repair-Cafés helfen mit handwerklichem Wissen und die Bauhofgeräte fahren mit E-Antrieb.

Weißbach bei Lofer sei nun die energieeffizienteste Gemeinde in Salzburg, sagt Verena Steiner. 82 Prozent der für sie erreichbaren Punkte haben sie bisher gesammelt. Steiner ist Managerin der Klima- und Energiemodellregion Nachhaltiges Saalachtal.

Weißbach hat 450 Einwohner, sie alle können das E-Car-Sharing nutzen. E-Autos können bei der neuen Ladesäule aufgeladen werden, der Strom kommt von der Photovoltaikanlage am Dach der Volkschule. Zudem hat die Gemeinde die Fahrradabstellplätze erweitert. Fast 100 Prozent der Gebäude im Ortsgebiet werden mit Fernwärme geheizt. "Wir haben nur mehr fünf Ölheizkessel in Weißbach", sagt Steiner.

Weißbach wurde heuer zudem das fünfte "e" verliehen, die höchste Auszeichnung im e5-Programm. "Da muss man in jedem Bereich super sein, das ist wirklich schwierig." Auditoren besuchen den Orte und überprüfen etwa ob Fahrradfahren gefördert wird oder die interne Organisation. "Auffällig ist, dass bei uns viele Frauen aktiv sind - fernab vom politischen Engagement." Gibt es nach Gold weitere Ziele? Ja, Steiner. "Wir starten neue Projekte. Es ist nicht selbstverständlich, dass fünfte ,e' zu behalten."

Zwölf Nationen mit 1400 Kommunen nehmen derzeit am European Energy Award teil, das als "e5-Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden" bekannt ist. 33 Salzburger Kommunen machen mit, sie werden vom Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen betreut.