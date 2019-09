Klimaschutz-Protest gegen Ausbau der Mönchsberg-Garage

Aktivisten kündigen für Samstag eine Aktion beim Neutor in der Salzburger Altstadt an.

Die Klimaschutz-Aktionen von Fridays for Future in Salzburg beschränken sich bei Weitem nicht auf Freitage. Am Samstag, 21. September, wird es ab zirka 11.30 Uhr eine Kundgebung am Herbert-von-Karajan-Platz geben.

Fridays for Future beginnt damit die Aktionswoche für die Großdemo am 27. September und will mit einer Blockade des Neutors das "fossile Großprojekt", so die Initiatoren, den Ausbau der Mönchsberggarage thematisieren. Es wird ein "Die-In" durchgeführt, bei dem die Aktivisten symbolisch tot umfallen.

Bei dem Garagenprojekt handle es sich um eines der größten klimaschädlichen Vorhaben in Österreich. Schätzungen zufolge werde die geplante Erweiterung der Garage bis zu 3000 zusätzliche Autofahrten pro Tag verursachen. "Zusätzlich werden Zufahrtsstraßen im Landschaftsschutzgebiet errichtet, über die 20.000 bis 25.000 Lkw-Fahrten passieren werden." Die Natur am Krauthügel werde dabei zerstört.

"Klimaschutz heißt auch ganz konkret, dass so ein Vorhaben, das schon im Bau enorm viel Kohlendioxid-Emissionen verursacht, zusätzliche Autos in die Stadt zieht und Unsummen verschlingt, nicht verwirklicht werden darf", sagt Georg Pidner, Aktivist von Fridays for Future. "Dem motorisierten Individualverkehr wird immer noch der Vorrang gegeben. Die 30 oder besser 40 Millionen Euro für den Ausbau der Garagen müssten in ein dichteres Angebot im Öffentlichen Verkehr fließen", meint Roswitha Müller von der Bürgerinitiative gegen den Ausbau der Mönchsberggarage.



Quelle: SN