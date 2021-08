Klimaschutz soll nun zum ÖVP-Thema in Salzburg werden

Die "Nummer eins" im Land Salzburg will nun auch das Thema Nummer eins an sich ziehen. Angesichts der tiefen Gräben, die die Coronakrise in der Gesellschaft hinterlassen hat, ruft die ÖVP nun auch zu Miteinander, Versöhnung und Dialog auf.

Die Erleichterung in den Reihen der ÖVP ist groß, seit Wilfried Haslauer verkündet hat, dass er ganz sicher noch einmal bei der Landtagswahl 2023 kandidieren werde. Zuvor hatte Salzburgs VP-Chef mit dem Job des Festspielpräsidenten geliebäugelt und über einen Verbleib in der Politik geschwankt. In diesem Fall hätte wohl Verkehrslandesrat Stefan Schnöll rasch das Ruder übernehmen müssen. Doch seit Haslauer Anfang Juli intern klargemacht hat, dass er bleibt, geht ein Ruck durch die Partei. Nun laufen die ...