Klimaticket Salzburg: Bereits mehr als 50.000 Stück verkauft

Das vor eineinhalb Jahren im Land Salzburg eingeführte Klimaticket kommt offenbar gut an: Nun wurde die 50.000 Netzkarte verkauft.

Der Salzburger Verkehrsverbund führte im Jänner 2022 das Klimaticket Salzburg ein. Mit der Vergünstigung der Jahreskarten auf nur 365 Euro pro Jahr hat Salzburg neben Wien die billigste Netzkarte in ganz Österreich. Das Interesse der Kunden ist groß. Seither wurden 50.000 Klimatickets Salzburg verkauft.

Erwähnenswert sei, dass seit dem Verkaufsstart im Jänner 2022 bereits über 14.000 Neukunden gewonnen werden konnten, teilte der Verkehrsverbund am Freitag mit.

Anna Seiler ist die 50.000 Klimaticket Salzburg Kundin und bekommt ihr Ticket von Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll und Salzburg-Verkehr-Geschäftsführer Johannes Gfrerer überreicht. Zudem wird der Käuferin des 50.000 Klimatickets das Ticket kostenlos für ein Jahr zur Verfügung gestellt.

LH-Vize Schnöll sagte: "Die Verkaufszahlen des Klimatickets Salzburg können sich wirklich sehen lassen. Mittlerweile werden 50.000 Klimatickets Salzburg genutzt, sie sind ein echter Bestseller und ein Vorzeigeprojekt des öffentlichen Verkehrs. Unser Ziel ist es jetzt mit den Benzinfreitagen an den Samstagen noch zusätzlich zu überzeugen, dass Kundinnen und Kunden auch in der Freizeit auf Bus und Bahn umsteigen. Darüber hinaus arbeiten wir weiter intensiv daran, das Fahrplan-Angebot in allen Bezirken noch besser auszubauen."

Gfrerer ergänzte: "Das Klimaticket Salzburg ist einfach, preiswert und unkompliziert. Man erspart sich den Ticketkauf und kann einfach Einsteigen und Losfahren. Die Kunden können alle Öffis im Bundesland nutzen und tragen aktiv zum Klimaschutz bei. Wir konnten die Nutzung um rund 46 Prozent steigern und viele neue Fahrgäste für den öffentlichen Verkehr gewinnen. Zu den 50.000 regionalen Klimatickets Salzburg kommen noch mehr als 13.000 Menschen dazu, die das KlimaTicket Österreich nutzen. Das heißt wir haben in Salzburg bereits 63.000 Klimaticket Nutzer."

Anna Seiler sagte: "Ich freue mich sehr, die 50.000 Kundin zu sein und mein neues Klimaticket endlich nutzen zu können. Bevor ich das Klimaticket Salzburg hatte war ich täglich zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs, jetzt kann ich ganz bequem bei jedem Wetter mit den Öffis in die Arbeit fahren ohne nachzudenken, welches Ticket ich kaufen muss. Das Ticket ist so unkompliziert und einfach toll."