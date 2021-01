Klubchefin springt als Landesrätin für zwei Jahre ein

Nach zweieinhalb Jahren muss der Landeshauptmann die Regierung umbilden. Maria Hutter tritt von ihrem Amt zurück, Daniela Gutschi folgt. Der Wechsel wird kommende Woche vollzogen. Der ÖVP-Chef sieht in der aktuellen Situation keinen Platz für Experimente mit Quereinsteigern.

"Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut." Mit diesen Worten verabschiedete sich ÖVP-Landesrätin Maria Hutter nach etwas mehr als zweieinhalb Jahren im Amt am Freitag via Facebook. Es sei ihr nicht leichtgefallen, aber der Lockdown habe ihr gezeigt, dass sie gerne mehr Zeit daheim auf ihrem Hof, in der Natur und mit ihrer Familie verbringen möchte.

Der Rücktritt wird vonseiten der Volkspartei mit einer Dreifachbelastung begründet, der die 39-Jährige nicht mehr standgehalten habe: Als Politikerin, Mutter ...