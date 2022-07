"Kluger" Radständer erobert die Salzburger Altstadt

Das Salzburger Start-up Velovio kommt jetzt richtig in die Gänge. Die Stadt hat die Radbügel als einheitliches Modell für das Zentrum auserkoren.

Acht Fahrräder nennt die Wahlsalzburgerin Tanja Friedrich ihr Eigen. In ihrer Freizeit ist die Produktdesignerin, die ursprünglich aus Bayern stammt, am liebsten mit dem Mountainbike unterwegs. "Ich spinne in meinem Kopf ständig neue Ideen, das Radfahren ist meine Ausgleichstherapie", sagt die 35-Jährige. Zum Gespräch in der Salzburger Altstadt kommt Friedrich mit einem Gravel Bike angeradelt, das den Spagat zwischen Rennrad und Mountainbike schafft.

Treffpunkt sind die neuen Radständer vor der Juridischen Fakultät in der Churfürststraße. Friedrich hat die ...