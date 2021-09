Knapp 400 Kinder in Salzburg von der Schule abgemeldet

Nicht alle Eltern wollen die Coronaregeln akzeptieren. Die Zahl der Kinder, die daheim unterrichtet werden, hat sich vervierfacht.

Bisher galt das Thema häuslicher Unterricht als Randerscheinung und wurde kaum öffentlich diskutiert. Durch die stark gestiegene Zahl an Anmeldungen für den Unterricht in den eigenen vier Wänden gewinnt es in Zeiten der Pandemie an Brisanz. Im Bundesland Salzburg hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr zu Hause unterrichtet werden, fast vervierfacht. Bis zum Schulbeginn können Eltern der Bildungsdirektion die Teilnahme ihrer Kinder am häuslichen Unterricht anzeigen.

387 Formulare sind bisher eingelangt. Zum ...