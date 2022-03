Kommandantenvilla wird Archiv für die Festspiele

Die Stadt-SPÖ macht in Form einer Anfrage an den Bürgermeister erneut Druck auf die GSWB: Für die Kommandantenvilla ist eine Nachnutzung fix; bei zwei weiteren leer stehenden Gewerbeimmobilien der GSWB ist aber noch vieles offen.

Am Sonntag kritisierte die Stadt-SPÖ erneut, dass drei Gewerbeimmobilien der GSWB - die Kommandantenvilla in der Riedenburg, die Remise beim Seniorenheim Nonntal und zwei 2018 neu gebaute Geschäftslokale in der Elisabethstraße 9 - seit Jahren leer stehen. SPÖ-Klubvorsitzende Andrea Brandner: "Als Tochter von Stadt und Land gehört die GSWB den Salzburgern. Es ist ein Skandal, wie fahrlässig hier mit Vermögen umgegangen wird. Für den Leerstand zahlen wir alle drauf." Brandner brachte eine entsprechende Anfrage an Bgm. Harald Preuner (ÖVP) ein.

...