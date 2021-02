Kommt in Salzburg Impfvorrang für Sonderpädagogen?

Gutschi stellte sich Hearing, am Mittwoch wird sie zur Landesrätin gewählt.

Eine Vorreihung von Pädagogen im Impfplan kann sich die designierte Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) für den Bereich der Sonderpädagogen vorstellen. Dort könnten Abstände zwischen Lehrkräften und Schülern nicht immer eingehalten werden, nicht alle Schüler könnten Maske tragen, erklärte Gutschi am Montag auf Nachfrage von SPÖ-Klubobmann Michael Wanner bei ihrem Hearing im Landtag. Den Bereich der Schulsozialarbeit will sie in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Damit Schüler die Chance bekämen, Versäumtes nachzuholen stünden 13 Millionen Euro des Bundes für Lernangebote in den Semester- und Osterferien zur Verfügung. Auch die Sommerschule werde es wieder geben.

Im Bereich des Naturschutzes erklärte die bisherige ÖVP-Klubobfrau, die Biotop-Kartierung, bei der Salzburg leider hinterherhinke, wieder vorantreiben zu wollen. Zudem müsse Salzburg auch für breit angelegte Artenschutzmaßnahmen Geld in die Hand nehmen. Da passiere noch zu wenig, sagt Gutschi. Auf die Frage von FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek, wie sie die Balance zwischen Naturschutzinteressen und wirtschaftlichen Interessen halten wolle, meinte Gutschi: Gerade wenn es um so sensible Themen gehe, versuche sie alle an einen Tisch zu bringen.