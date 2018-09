Konflikt in Saalfelden um Bauland auf Mülldeponie

Die umstrittenen Bauprojekte im Saalfeldener Stadtteil Bsuch-Süd werden heute, Montag, die Gemeindevertretung wieder intensiv beschäftigen. Die Grünen haben massive Bedenken. Sie werden nicht zustimmen.

Beschlossen werden sollen Flächenwidmung und Bebauungsplan. Die Hälfte der fast 2,5 Hektar großen Fläche soll in einem Baulandsicherungsmodell um 118 Euro pro Quadratmeter (plus Immobilienertragssteuer) an Bauwerber verkauft werden. Doch genau dieser Teil liege auf einer Mülldeponie und könne erst nach der Sanierung bebaut werden, sagt der grüne Stadtrat Ferdinand Salzmann. Die andere Hälfte werde "zur Grundstücksspekulation freigegeben". Der Eigentümer habe die Gesamtfläche zum Grünlandpreis von zirka 25 Euro je qm erworben. Salzmann: "Erfolglos blieb die Stadtgemeinde bislang auch bei der Trinkwassersuche." Außerdem liege das Bauland - fern vom Stadtzentrum - ungünstig und es fehle an Infrastruktur. Weiters kritisiert der Grüne , dass "die 135 zeitgerecht im Jänner eingebrachten Einwendungen von Bewohnern der Ortschaft Bsuch einfach vom Tisch gewischt werden".