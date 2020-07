Kontaktpersonen nach neuen Infektionen erheben: Land Salzburg prüft Anstellung von Arbeitslosen

Derzeit läuft ein Assistenzeinsatz des Bundesheeres. Doch für den Herbst muss das Land gewappnet sein und verstärkt die Gesundheitsbehörden mit zusätzlichem Personal. Das AMS soll geeignetes Personal finden.

Die Landeswahlbehörde und das Staatsbürgerschaftsreferat mussten kurzerhand in die Fasaneriestraße nach Lehen umsiedeln. Denn in den bisherigen Räumlichkeiten in der Altstadt (Sebastian-Stief-Gasse) entsteht ein eigenes "Covid-Büro" des Landes. Es ist damit im selben Haus untergebracht wie die Landessanitätsdirektion.

...