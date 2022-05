Korruption: "Nicht nur Wien ist ein Sündenpfuhl"

Die Eintragswoche für sieben Volksbegehren läuft. In Salzburg warben am Montag Unterstützerinnen und Unterstützer des "Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren" um Unterschriften.

Diese Woche liegt das Antikorruptionsvolksbegehren zur Unterschrift auf. Am Platzl in der Stadt Salzburg warben am Montag die Initiativen "Omas gegen Rechts" und "Aufstehn" um Unterstützerinnen und Unterstützer. Für Letztere ist Christian Haslinger Kampagnenleiter. "Mit Korruption wird uns die Zukunft verbaut", sagte er. Für die Folgekosten müssten die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aufkommen. Es brauche künftig transparentere Richtlinien bei der Vergabe von Posten, meinte Haslinger.

Das unterstrich auch der Wiener Politologe Hubert Sickinger. Er ist einer der zwölf Proponentinnen ...