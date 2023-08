KPÖ fordert Verbesserungen für den Badesee

Kay-Michael Dankl fragt Gäste des Lieferinger Badesees nach ihren Wünschen. Absagen kommen vom Vizebürgermeister und der Wasserrettung.

Das Thema Salzburg und Baden bleibt ein schwieriges. Die vorübergehende Schließung des Paracelsusbades verstärkt die aktuelle Situation der fehlenden Schwimmflächen.

Dieser Umstand ruft KPÖ-Gemeinderat Kay-Michael Dankl auf den Plan, bei den bestehenden Einrichtungen für Verbesserungen zu sorgen. Er legt dabei den Fokus auf den Lieferinger Badesee. Dieses natürlich belassene Badegelegenheit hat eine Fläche von 22.000 Quadratmetern. Das entspricht in etwa der Größe von vier Fußballfeldern.

Dankl führt derzeit eine Befragung durch, welche Verbesserungen sich die Besucher des Badesees wünschen. "Die Zugänge zu den Seen rund um Salzburg werden immer weniger, daher ist es umso wichtiger, wenn man den Leuten in der Stadt gute Bedingungen bietet."

In den vergangenen Tagen hat er zahlreiche Besucherinnen und Besucher in Liefering gefragt, was sie sich an Veränderungen oder Erweiterungen wünschen würden. "Viele Leute haben gesagt, dass sie sich einen Verleih von Sonnenschirmen und Liegen wünschen würden oder dass die Toiletteanlagen auch außerhalb der Betriebszeiten geöffnet haben", sagt der Gemeinderat der KPÖ. Er wird weitere Befragungen durchführen und diese noch im September im Gemeinderat präsentieren.

Der für die Schwimmanlagen zuständige Bernhard Auinger (SPÖ) hält von diesen Ideen wenig bis gar nichts. "Der Badesee in Liefering ist eine frei zugängliche Anlage. Im Grunde hätten wir als Stadt gar nicht die Verpflichtung, hier unsere Leute vom Magistrat einzusetzen", sagt Auinger. Derzeit seien zwei Mitarbeiter abgestellt, um für die Sicherheit der Badegäste zu sorgen. Die zunehmende Personalnot beim Magistrat macht ihm zu schaffen. "Wir hätten gar keine Kapazitäten, um weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzustellen. Forderungen wie nach einem Verleih von Liegen und Sonnenschirmen oder längere Öffnungszeiten der Toiletteanlagen sind daher unrealistisch", so Auinger.

Ein weiterer Punkt, den Dankl anführt, ist das viele Seegras im Badesee. Hier stellt er die Frage, ob eine bessere Pflege und eine Zufuhr von Frischwasser aus der Salzach möglich sei. Für Hans Biechl, Leiter der Wasserrettungsortsstelle Salzburg-Stadt, ist das nicht notwendig. "Der Badesee ist sehr natürlich gehalten. Da ist es klar, dass es viel Seegras gibt und das Wasser etwas trüb ist. Ich würde da nichts verändern, ich finde den See gut, so wie er derzeit ist. Die Qualität passt", sagt er.

Insgesamt vier Mitglieder der Wasserrettung wechseln sich an den Wochenenden ab, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. "Unsere Leute machen das freiwillig, zudem sind weitere Kollegen in Bereitschaft, sollte etwas passieren. Davon sind wir aber bis jetzt verschont geblieben", sagt Hans Biechl.

Einigkeit beim Bau eines weiteren Bades in Salzburg

In einer Sache sind sich sowohl Dankl als auch Auinger und Biechl einig. Salzburg braucht unbedingt ein weiteres öffentliches Bad. Die Wasserrettung hat nach wie vor Schwierigkeiten, ihre Schwimmkurse anzubieten. Ein neues Bad ist ein zentrales Thema für Bernhard Auinger, der im kommenden Jahr erneut bei der Gemeinderatswahl als Bürgermeisterkandidat der SPÖ antreten wird. "Ich schaue mir mit meinen Kolleginnen und Kollegen intensiv mögliche Standorte an", so der Vizebürgermeister.