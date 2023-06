KPÖ-Landtagsmitglieder behalten sich 2300 Euro der Politikergage - Rest wird verteilt

Den Landtagsklub führt Parteichef Kay-Michael Dankl.

Am Samstag trifft sich die KPÖ plus zu ihrer ersten Sitzung im Landtagsklub, um die letzten Formalitäten vor der Angelobung am Mittwoch zu beschließen. Im Chiemseehof halten die Kommunisten in die ehemaligen Klubräumlichkeiten der FPÖ Einzug. Klubobmann wird Parteichef Kay-Michael Dankl (34). "Als meine Stellvertreterin wird Natalie Hangöbl in den Klub einziehen", sagt Dankl. Wer konkret in den Ausschüssen sitzt, werde man erst beschließen.

9050 Euro brutto (5200 netto) pro Monat verdient der Klubvorsitzende im Landtag. 5716 Euro ...