KPÖ PLUS tritt bei in der Stadt Salzburg zur Landtagswahl an

Linkes Wahlbündis hat die notwendige Anzahl der Unterstützungserklärungen in der Landeshauptstadt gesammelt. Kay-Michael Dankl (29) und Nadile Kiran (18) sind die Spitzenkandidaten. Ziel ist die Opposition.

"Klar ist: Wir sind dabei", sagt Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl. Dies sei umso wichtiger, als KPÖ PLUS den Landtagswahlkampf auch als Auftakt für die Gemeinderatswahlen im Frühjahr 2019 sieht.

Auch in den ländlichen Bezirken sei der Zuspruch zur KPÖ PLUS groß. "Aber viele Berufstätige können während der kurzen Öffnungszeiten der Gemeindeämter nicht unterschreiben", heißt es in einer Aussendung des Wahlbündnisses. "Im Sinne der Demokratie sollten Unterstützungen auch online unterschrieben werden können, so wie bei Volksbegehren", fordert Dankl.

Weil sich alle anderen Parteien der ÖVP von Landeshauptmann Wilfried Haslauer an den Hals werfen würden, brauche es die KPÖ PLUS als Oppositionspartei. "Wir die neoliberale Politik auf Kosten der Schwachen und Minderheiten ab", betont Dankl und ergänzt: "Ob zwölf-Stunden-Tag, explodierende Wohnkosten oder rassistische Ausgrenzung: In Österreich regiert ein brutaler Klassenkampf von oben."

