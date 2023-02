Krabbelgruppen fehlen: 47 Kinder in Wals-Siezenheim auf der Warteliste

Viele Kleinkinder in Wals-Siezenheim müssen abgewiesen werden. In Diskussion ist ein Zuschuss für Eltern, die ihre Kinder daheim betreuen.

Die Anmeldezahlen für die Kinderbetreuung im Jahr 2023/24 in Wals-Siezenheim bereiten Bürgermeister Joachim Maislinger (ÖVP) Kopfzerbrechen. In den vier Kindergärten der Gemeinde ist zwar Platz für alle angemeldeten Kinder über drei Jahren. Prekär ist jedoch die Situation für die unter Dreijährigen. Ab einem Alter von 18 Monaten werden Kinder in Wals-Siezenheim aufgenommen. "Die Nachfrage ist explodiert, wir haben für den Herbst derart viele Anmeldungen, dass wir 47 Kinder auf die Warteliste setzen mussten", sagt Maislinger. Neun Krabbelgruppen ...