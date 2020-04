Kräftige Erhöhung der Bürgermeistergehälter ist vom Tisch

Der politische Alltag in Salzburg kehrt langsam zurück. Und mit ihm auch jene Themen, die vor Ausbruch des Virus heiß diskutiert worden sind - etwa Windkraft und Klimaschutz, die Leerstandsabgabe, der Abschuss des Wolfes oder die Bürgermeistergehälter.

Die Arbeitssitzungen der Salzburger Landesregierung finden zwar nach wie vor statt - aber eben per Videokonferenz. In den vergangenen Wochen lag der Fokus auf den zu treffenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus im Bundesland. Covid-19 bleibt in den nächsten Wochen ...