Krankenhaus Schwarzach bekommt um 56 Millionen neues Herzstück

In dem siebengeschoßigen Zubau sollen künftig Psychiatrie und alle Operationssäle des Klinikums untergebracht werden. Die Architekten stellten ihre Pläne vor.

Es soll das neue Herzstück des Schwarzacher Klinikums werden. So bezeichnet die neue Geschäftsführerin Cornelia Lindner den Anbau an das Krankenhaus, für den am Dienstag die Pläne präsentiert wurden. Sieben Geschoße soll der 56 Millionen Euro teure Bau umfassen. Das Gebäude soll an der Stelle entstehen, wo derzeit noch das Gebäude des alten Kinderspitals steht. Es gebe nichts Komplexeres zu planen als ein Krankenhaus, sagt Architekt Erwin Stättner. "Das ist die Königsdisziplin." Man habe es mit vielen Sachzwängen zu tun, ...