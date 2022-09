Krankenhaus Schwarzach: Der neue Chef steht nicht mehr im OP

Das Schwarzacher Spital bekommt mit Eugen Adelsmayr einen neuen ärztlichen Leiter. Seine Visionen sind auch von seiner Zeit in den Emiraten inspiriert.

Ein Jahr nach der umstrittenen Trennung von Andreas Valentin präsentierte das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum seinen neuen ärztlichen Direktor. Es ist Anästhesist Eugen Adelsmayr (63). Der Bad Ischler tritt seine Funktion am 10. Oktober an. Damit endet das Interregnum des Duos Josef Riedler und Manfred Mittermair. Riedler geht in Pension, Mittermair fungiert wieder ausschließlich als Primar für Unfallchirurgie.

Dass die Causa Valentin bis heute im Haus nachwirkt, ist ein offenes Geheimnis. Der unfreiwillige Abschied des renommierten Internisten und der folgende Rosenkrieg stießen vielen Kolleginnen und Kollegen sauer auf. Auch die Kündigungen mehrerer Gynäkologinnen vor wenigen Monaten offenbarte die angespannte Stimmung.

Dass ihm in Schwarzach mit Skepsis begegnet wird, glaubt Adelsmayr nicht. Der zuletzt als Oberarzt im LKH Rottenmann-Bad Aussee tätige Anästhesist sagt, er habe von der Sache erst kürzlich erfahren und sei nicht befangen. Die 15 Primarii ins Boot zu holen werde eine der ersten Herausforderungen sein. "Ich möchte viel mit den Leuten reden, um Dinge zu verstehen und zu optimieren." Für den Austausch und die eigentlichen Führungsaufgaben wird er mehr Zeit haben als seine Vorgänger. Der ärztliche Direktor bekleidet künftig kein eigenes Primariat, ein Novum in der Geschichte des Spitals. "Damit folgen wir einer Entwicklung, die bei vielen Häusern dieser Größe zu beobachten ist", sagt Geschäftsführerin Cornelia Lindner.

Adelsmayr begrüßt die neue Struktur, es würde ihn zwar schmerzen, nicht mehr im OP zu stehen, ein Full-Time-Job als Chef einer Fachrichtung und ein zweiter als ärztlicher Leiter ließe sich aber kaum unter einen Hut bekommen. Ihm zur Seite sollen zwei Stellvertreter stehen, die noch im Laufe des Jahres benannt werden. Es werde sich um zwei Primarii handeln, sagt Lindner.

Eine Führungsrolle in einem großen Haus sei immer Teil seiner Karriereplanung gewesen, betont Adelsmayr, er habe die Ausschreibung für das Klinikum gesehen und sich interessiert. Neben der medizinischen Ausbildung hat er Studien in Gesundheitswissenschaften und Medizinrecht sowie eine Ausbildung als Krankenhausmanager absolviert. Dass es erst im Alter von 63 Jahren mit dem Chefposten geklappt habe, liege vor allem an seinem Rechtsstreit in Dubai vor rund zehn Jahren. Nach dem Tod eines seiner Patienten war Adelsmayr Angeklagter in einem Mordprozess, flüchtete und wurde unter abenteuerlichen Umständen - nicht rechtskräftig - verurteilt. Zur gleichen Zeit starb seine Frau an Krebs. "Ich habe einige Zeit gebraucht, um beruflich und menschlich wieder Fuß zu fassen", sagt Adelsmayr, der von einem heimischen Gericht rehabilitiert wurde.

Für ihn beginne ein neuer Lebensabschnitt, die Dienstwohnung im Pongau stehe parat, der Hauptwohnsitz bleibe in Bad Ischl. Die Motivation sei jedenfalls groß, sagt Adelsmayr. Mit 65 Jahren in Pension zu gehen sei nie eine Option gewesen. "Ich arbeite sehr gerne und habe vor, einiges zu bewegen."

Nach seinen Visionen befragt, verweist Adelsmayr auf seine Stationen in Dubai und Abu Dhabi. Dort habe er Krankenhäuser für Zertifizierungen fit gemacht. Die dafür gefragten, strukturierten Abläufe wolle er nun teilweise auch im Pongau etablieren. "Da gibt es in Österreich oft eine gewisse Skepsis, aber ich habe selbst gesehen, wie sehr sich Prozesse vereinfachen und verbessern lassen." Ärztliches Personal will er unter anderem mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und persönlichen Entwicklungschancen ködern und halten.