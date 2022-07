Krankenhaus Schwarzach: Deutscher Spitzenmediziner übernimmt Gynäkologie

Das Klinikum Schwarzach hat den mehrfach ausgezeichneten Gynäkologen Ingo von Leffern zum neuen interimistischen Primar der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe bestellt.

Ingo von Leffern übernahm die Leitung der Fachabteilung am heutigen Donnerstag. Cornelia Lindner, Geschäftsführerin des Klinikums, sagte: "Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Herrn Dr. von Leffern einen so renommierten Gynäkologen für unsere Fachabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe gewinnen und der Abteilung so den gewünschten Neustart ermöglichen konnten.

"Wir haben auf der Führungsebene sämtliche Kontakte genutzt und zahlreiche Gespräche mit potentiellen Kandidaten geführt, um in weniger als drei Monaten seit der Kündigung des bisherigen Primars eine tragfähige Lösung für dessen Nachfolge zu finden", erklärte Lindner weiters.

Ein Hamburger in Salzburg

Seinen besonderen Bezug zur Region entdeckte der gebürtige Hamburger von Leffern während eines naturwissenschaftlichen Studiums in Salzburg schon in jungen Jahren. Und an dieser Affinität zum Salzburger Land hat sich seither nichts geändert. Nur logisch, dass ihn dieser späte Karriereschritt jetzt erneut ins Salzburger Land führt. Von Leffern, Jahrgang 1956, ist laut Klinik "keine Übergangslösung nur für ein paar Wochen, sondern soll auch bis in das Jahr 2023 zur Verfügung stehen."

Die Suche nach einem/einer Nachfolger/in in der Gynäkologie für Primar Frank Tuttlies läuft nach wie vor. Wann die offene Stelle dauerhaft nachbesetzt werden kann, ist völlig offen.

Für ihn schließt sich ein Kreis

Von Leffern: "Auf mich übt der Neustart einer derart wichtigen Abteilung für die Gesundheitsversorgung im Süden Salzburgs einen großen Reiz aus, denn eine solche Herausforderung ergibt sich nicht oft im Leben. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den hoch motivierten Ärztinnen und Ärzten, aber auch den Hebammen und Stationsleitungen, die ich bereits vor Ort kennenlernen durfte. Und es schließt sich für mich persönlich ein Kreis in meinem beruflichen Werdegang: Vor genau 40 Jahren habe ich mit einer Famulatur meine ersten klinischen Schritte im oberösterreichischen Vöcklabruck unternommen und nun beende ich meine klinische Laufbahn ebenfalls in Österreich."

Erste Verträge sind unterschrieben

Aber klar ist ihm auch, dass alle noch offenen Vakanzen bei den Ober- und Fachärzten der Abteilung schnellstens nachzubesetzen sind. Erfreulicherweise zeichnen sich laut Klinikmitteilung auch hier in intensiv geführten Gesprächen mit der Führungsebene des Hauses mögliche Kandidaten ab, die als geeignete Oberärzte und Fachärzte nicht nur großes Interesse an einer Tätigkeit im Kardinal Schwarzenberg Klinikum signalisiert haben, sondern es sind bereits erste Verträge positiv zum Abschluss gekommen. Hier gilt es nun am Ball zu bleiben, damit sich die gynäkologische Abteilung weiter stabilisieren und deren Aufgaben wie gehabt vollumfänglich nachkommen kann.

Ärztliches Führungsduo reagiert erfreut

Besonders erfreut über diese Entwicklung äußern sich auch Primar Manfred Mittermair und Primar Josef Riedler, die als interimistischer Ärztlicher Direktor und dessen Stellvertreter an dieser Lösungsfindung beteiligt waren: "Mit Dr. von Leffern hat die Geschäftsführung einen ausgesprochenen Experten für unser Haus gewinnen können: Seinen ausgezeichneten beruflichen Werdegang krönte er in den vergangenen zwölf Jahren mit der Position als Direktor der Albertinen Frauenkliniken in Hamburg und der damit verbundenen Verantwortung als Primar der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Zugleich leitete er dort das Brustzentrum, das Myomzentrum, das Zentrum für minimalinvasive Onkologie, das Endometriosezentrum und das Zentrum für operative Reproduktionsmedizin. Alle Zentren entsprechen dem neuesten Stand der medizinischen Wissenschaft und sind als solche auch zertifiziert."