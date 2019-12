Seit 2016 waren Rettungshubschrauber nicht mehr direkt zum Krankenhaus Tamsweg geflogen. Jetzt hat das Spital einen neuen Landeplatz.

Diese Landeplattform dient vor allem dem Abtransport. 110 Flugbewegungen hat das Krankenhaus Tamsweg im Schnitt im Jahr. Und 90 Prozent davon sind Sekundärtransporte, also Flüge, bei denen Patienten in andere Krankenhäuser gebracht werden, sagt Wirtschaftsdirektorin Andrea Schindler-Perner. "Am häufigsten fliegen ...