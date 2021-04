Krankenhaus Tamsweg trennt sich von Primar der Gynäkologie

Das Dienstverhältnis mit Ulrich Steinhart wurde einvernehmlich beendet. Die Suche nach einem neuen Primar der Gynäkologie geht nun weiter.

Am Freitag gaben die Salzburger Landeskliniken bekannt, dass man das Dienstverhältnis mit Ulrich Steinhart, dem Primar der Gynäkologischen Abteilung im Krankenhaus Tamsweg, einvernehmlich auflösen werde. Steinhart war seit dem Februar des Vorjahres in Tamsweg tätig. Ende April wird sein Vertrag auslaufen. Vor der Berufung von Steinhart hatten die SALK und die Landespolitik um den Betrieb der gynäkologischen Abteilung ringen müssen: Um diesen Aufrecht zu halten, mussten Ärzte aus anderen gynäkologischen Abteilungen der Landeskliniken in Tamsweg einspringen.

Betrieb bis zum Sommer gesichert

Nun sei der Betrieb zumindest bis zum Sommer gesichert, heißt es von Seiten der Landeskliniken. Man habe die Dienste der verbliebenen beiden Mediziner aufstocken können, zudem wurde ein weiterer Mediziner bis August befristet angestellt. Bis dahin werde man an einer dauerhaften Lösung arbeiten, deren Ziel der langfristige Erhalt der Geburtsklinik in Tamsweg ist, sagt SALK-Geschäftsführer Paul Sungler.

197 Geburten im Vorjahr

Der Betrieb der gynäkologischen Abteilung ist für das Spital auch wegen der Geburtenstation so wichtig. Im Vorjahr kamen in der Landesklinik Tamsweg 197 Kinder zur Welt - gegenüber dem Jahr davor bedeutete das ein Plus von 32 Geburten.