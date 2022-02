Krieg in der Ukraine: Land Salzburg plant mit bis zu 5000 Flüchtlingen

Der Landeshauptmann hat das Rote Kreuz und das Bundesheer mit der Planung beauftragt, wo wie viele Menschen untergebracht werden könnten.

"Mehr können wir leider nicht anbieten. Mir tun die Urlauber aufrichtig leid", sagt Andrea Stifter. Das von ihr geführte Busunternehmen Vorderegger Reisen aus Zell am See stellt den in Salzburg gestrandeten Urlaubern nun einen Transfer zum Salzburger Hauptbahnhof zur Verfügung. "Außerdem helfen wir bei der Buchung von Zugtickets nach Wien und von dort weiter nach Kiew", schildert die WKS-Vizepräsidentin. Knapp 110 Passagiere waren letzten Samstag mit der ukrainischen Billigfluglinie SkyUp Airlines von Kiew nach Salzburg gereist. Der Großteil von ihnen ...